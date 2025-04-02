Мирный, Якутия, 2 апреля, 2025, 11:26 — ИА Регнум. Суд в Якутии арестовал нескольких жителей города Мирный, обвиняемых в поджоге объектов связи. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Установлено, что злоумышленники связались с представителями украинских спецслужб в мессенджере. Те за деньги предложили устроить в регионе диверсию. В результате оперативной работы силовики задержали несколько человек.

«Следственным подразделением регионального УФСБ в отношении жителей Мирного возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК России. По решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение», — отметили в УФСБ.

Наказанием за диверсию, совершенную группой лиц по предварительному сговору, может стать лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта Забайкальский краевой суд вынес приговор двум подросткам из Читы за диверсию на станции мобильной связи. Куратор с Украины в мессенджере предложил им поджечь критически важный объект за 30 тыс. рублей. Согласно приговору, один из подростков проведет шесть лет в воспитательной колонии, другой — 6,5 года.

В конце февраля в Калининграде силовики задержали подозреваемых в попытке поджога вышки сотовой связи по заданию киевского режима. За деньги куратор с Украины предложил им поджечь электропитающее оборудование.