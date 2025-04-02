Москва, 2 апреля, 2025, 15:13 — ИА Регнум. В шестом сезоне международного проекта «Ледокол знаний» в два раза больше российских школьников отправятся в экспедицию к Северному полюсу. Об этом 2 апреля рассказали в пресс-службе организатора — госкорпорации «Росатом».

Кирилл Зыков/РИА Новости

Отмечается, что школьники от 14 до 16 лет смогут отправиться к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы», а сама экспедиция в 2025 году будет приуроченная к 80-летию атомной промышленности и 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути.

«Понимая, насколько огромный интерес у школьников всей страны к этому проекту, мы приняли решение в этом году увеличить количество финалистов в два раза — в 2025 году на Северный полюс отправятся 24 победителя «Ледокола знаний». Кроме того, у нас пройдет открытый отбор для всех желающих иностранных участников, и мы ожидаем, что география проекта расширится», — подчеркнул замдиректора департамента коммуникаций «Росатома» Константин Рудер.

Всего в этом году в арктическую экспедицию отправятся 70 школьников: к финалистам «Ледокола знаний — 2025» присоединятся участники крупных федеральных, региональных и отраслевых молодежных проектов. Рейс стартует из Мурманска, путь займет четыре дня.

«Ледокол знаний» — проект, не имеющий аналогов. Нигде в мире больше нельзя воочию увидеть самые современные технологии и разработки атомной промышленности. Я впервые побывал и в Арктике, и в России вообще — мне очень понравилось! Мы не только построили международные дружеские отношения, но и приобрели новые знания», — поделился участник экспедиции «Ледокол знаний — 2024» из Венгрии Левенте Варга.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года в России прошел второй сезон конкурса «Билет в Арктику» для студентов и молодых ученых при поддержке Минобрнауки России. Уточнялось, что участники познакомятся с актуальными научными исследованиями и профессиями, связанными с Арктикой, а победители смогут посетить передовые научно-технологические и производственные площадки в российской Арктической зоне.

Врио директора Департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Министерства науки и высшего образования России Антон Шашкин подчеркнул, что развитие Арктического региона является одним из стратегических приоритетов России. Он добавил, что экстремальные природные и климатические условия сделали эту территорию исключительно наукоемкой.