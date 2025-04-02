Москва, 2 апреля, 2025, 11:13 — ИА Регнум. Главой службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан в России возглавил первый замглавы МВД Андрей Кикоть. Указ о его назначении подписал 2 апреля президент России Владимир Путин.

Станислав Красильников/ТАСС Андрей Кикоть

«Назначить Кикотя Андрея Владимировича первым заместителем министра внутренних дел РФ — начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Указ президента вступил в силу.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 2 апреля подписал указ «О совершенствовании государственного управления в сфере миграции», постановив образовать в России Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан на базе ГУ по вопросам миграции МВД РФ.

Глава государства поручил правительству представить предложения по предельной штатной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД. Также он поручил МВД в течение трух месяцев обеспечить предусмотренные указом мероприятия.