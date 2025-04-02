Москва, 2 апреля, 2025, 11:23 — ИА Регнум. Киевский режим надеялся на то, что ему удастся скрыть нарушения режима прекращения ударов по энергетическим объектам от команды президента США Дональда Трампа, однако недооценил ситуацию. Об этом 2 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Kyle Mazza/Global Look Press

Захарова напомнила, что украинские власти публично заявили о согласии на это предложение, однако тут же начали наносить удары по гражданской энергетической инфраструктуре в России.

«Возможно, полагали, что, например, как предыдущему президенту США, и этому можно представлять какую-то искаженную картинку, и что он, как и прежний президент [Джо Байден], в чём-то не разберется. Наверное, такие надежды были», — заявила она в эфире радио Sputnik.

Дипломат также предположила, что украинская сторона надеялась, что Трампу будут показывать только ответ Москвы на действия Киева, не говоря, кто их начал.

По словам Захаровой, это возможно только из неуважения со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского к нынешней администрации США, так как в Киеве осознавали, что теперь им приходится иметь дело «с совершенно другими людьми».

«Поэтому я думаю, что режим Зеленского — и киевский режим, и сам Зеленский — видимо, просто недооценили ситуацию», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля глава МИД РФ Сергей Ларов заявил, что Россия направила помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу список энергетических объектов, атакованных украинскими формированиями во время 30-дневного моратория. Он добавил, что также этот список был передан американскому госсекретарю Марку Рубио.

Вечером 18 марта президент России Владимир Путин по итогам телефонных переговоров поддержал предложение главы Белого дома о приостановке на 30 дней ударов по энергообъектам и сразу отдал соответствующий приказ российским войскам.

Зеленский позднее заявил о согласии с предложением Трампа, добавив, что Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты. Однако на самом деле украинская армия уже в ночь на 19 марта нанесла удар тремя дронами по нефтебазе в районе станицы Кавказской в Краснодарском крае и затем продолжила такие удары.

Так, 31 марта из-за сброса украинским дроном боеприпасов на электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке в Запорожской области без света остались потребители двух населенных пунктов в Токмаковском районе. Позднее при ударе БПЛА ВСУ по комплектной трансформаторной подстанции в селе Смородино в Белгородской области отключилась высоковольтная линия электропередачи.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 26 марта отметил, что Киев продолжает удары по российским энергетическим объектам, подтверждая этим свою недоговороспособность. Позднее он рассказал, что если киевский режим публично поддержал мораторий, а украинские войска продолжают наносить удары, то Киев полностью теряет контроль над всеми процессами в стране, в том числе над действиями украинских формирований.