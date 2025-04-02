Москва, 2 апреля, 2025, 11:39 — ИА Регнум. В России возбуждено более 6 тыс. уголовных дел о применении украинскими формированиями и наемниками запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом 2 апреля заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.

«Абсолютно все факты применения украинскими воинскими формированиями и наемниками запрещенных средств и методов ведения войны получают правовую оценку. Возбуждено свыше 6 тыс. уголовных дел», — заявил Краснов.

Он отметил, что в отношении 1,2 тыс. человек идет расследование. Среди фигурантов есть действующие и бывшие представители высшего политического и военного руководства Украины.

В частности, одним из фигурантов является начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Глава Генпрокуратуры также упомянул бывшего главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

«В отношении них, говоря юридическим языком, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого заочно», — отметил Краснов.

В России уже осуждены за преступления 98 командиров подразделений ВСУ и порядка 200 членов нацформирований.

Генпрокуратура уделяет особое внимание поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче выявить и привлечь всех, кто участвовал в нападении на Курскую область, добавил глава ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ ежедневно обстреливают жилые районы Донбасса. Накануне, 1 апреля, в результате атаки дронов украинской армии в городе Горловка пострадали 16 человек. Обстрелы мирных жителей также фиксируются в Херсонкой, Запорожской, Белгородской области. В Новой Каховке в результате ударов БПЛА утром 2 апреля пострадали трое мирных жителей.