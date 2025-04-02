Брюссель, 2 апреля, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Суд Евросоюза принял решение, согласно которому российского миллиардера Дмитрия Пумпянского следует исключить из санкционного списка ЕС. Это решение на заседании 2 апреля огласил судья.

Илья Питалев/РИА Новости Дмитрий Пумпянский

Постановление суда отменило решение Совета Евросоюза о добавлении Пумпянского, его супруги и сына в антироссийский санкционный список и о продлении действия санкций.

Также, по решению суда, Совет Евросоюза обязан оплатить Пумпянскому судебные издержки.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября 2023 года Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иск Дмитрия Пумпянского, оспаривающий введённые против него Европейским союзом санкции. Он отказался также снять санкции с жены Дмитрия Галины и сына Александра.

Также суд отклонил аналогичные иски Геннадия Тимченко, Тиграна Худавердяна и Михаила Гуцериева.

Суд заявил, что Дмитрий Пумпянский, не играя прямой роли в ситуации с СВО, участвует в тех секторах российской экономики, которые финансируют деятельность правительства России.

ЕС ввёл санкции против Пумпянского и членов его семьи в марте 2022 года, а затем продлил их.