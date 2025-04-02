Москва, 2 апреля, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Более 1000 мягких игрушек и открыток фронтовикам собрала всероссийская акция «Игрушка ветерану», сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Акция приурочена к 80-й годовщине Великой Победы.

Пресс-служба Росприроднадзора Светлана Радионова

Акция впервые была запущена в рамках международной премии «Экология — дело каждого». Взрослые и дети из российских регионов и ближнего зарубежья создали своими руками плюшевых белых медведей — символ премии и написали на открытках ветеранам самые добрые пожелания. Все подарки будут переданы фронтовикам, проживающим в разных городах страны.

Принять участие в доброй акции и сказать участникам Великой Отечественной войны «спасибо» пожелали сотни россиян от Камчатки до Крыма. Воспитанники детских домов, дошкольники, школьники и студенты, педагоги и инженеры, многодетные семьи и пенсионеры прислали в адрес премии «Экология — дело каждого» трогательные письма ветеранам и сделанные своими руками мягкие игрушки.

«В преддверии 80-летия Великой Победы хочу пожелать фронтовикам долгих лет жизни, сердечного тепла и уверенности в благополучном будущем. Наши ветераны по праву могут гордиться молодым поколением», — сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она отметила, что открытки, детские рисунки и игрушечный символ премии — белый мишка Умка — пришли из больших городов и маленьких сёл. Активно приняли участие жители Камчатки, Новосибирска, Краснодара, Крыма, Мордовии, Омска и Орла. Самое большое количество памятных подарков прислали участники акции из Пензенской области и Татарстана.

Особые пожелания и письма пришли из Санкт-Петербурга с подписью «жители Ленинграда». С воодушевлением подхватили акцию сотрудники территориальных управлений Росприроднадзора и их семьи, а также специалисты центра лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия. Трогательные письма пришли от районной станции юных натуралистов города Строитель Белгородской области.

«Спасибо вам, уважаемые ветераны, за наш мир, за это солнце, за чистое небо, за счастливую жизнь. Ваши подвиги никогда не будут забыты. Ваши сердца будут биться мужеством и честью в наших сердцах. Спасибо за Победу!» — написала Валерия Хрипкова, жительница города Строитель.

Радионова поблагодарила участников акции «Игрушка ветерану» за душевный, не дежурный подход к подаркам для фронтовиков.

«Игрушка — это символ радости, беззаботности. Я хотел бы подарить ветеранам немного счастья и напомнить им, что в жизни всегда есть место для улыбки и тепла», — написал первоклассник Артем Москвин из города Никольск Пензенской области.

По словам главы Росприроднадзора, в своих письмах участники акции выразили огромную признательность организаторам за привлечение детей к общему долгу — заботе о ветеранах. Родители отметили, что в процессе пошива мягкой игрушки рассказывали детям о войне, о воевавших предках, о героизме всех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, о светлой памяти, которую хранят и передают новым поколениям. Так, девятиклассница Милана Ролдугина из Липецка сшила трёх разных мишек ветеранам и пообещала помнить их подвиг, чтобы сделать мир лучше.

Пресс-служба Росприроднадзора Всероссийская акция «Игрушка ветерану»

Международная премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и ежегодно присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В проекте участвуют дети и взрослые со всех пяти континентов — из 78 стран, включая все регионы России. Призеры и победители получают ценные подарки, а также преимущества при поступлении в 150 российских вузов, включая ВШЭ, РУДН, СКФУ, которые предоставляют бюджетные и грантовые места победителям и лауреатам премии Росприроднадзора.