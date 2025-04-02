Москва, 2 апреля, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по международным делам единогласно поддержал ратификацию договора о стратегическом партнерстве России и Ирана. Об этом 2 апреля журналистам рассказал председатель комитета Леонид Слуцкий.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент России Владимир Путин

Он уточнил, что комитет предложил вынести вопрос на рассмотрение палаты парламента 8 апреля.

По его мнению, документ заложит фундамент для дальнейшего развития всеобъемлющего партнерства между двумя странами во всех сферах, в том числе в обороне, борьбе с терроризмом, финансах, транспорте, промышленности, технологиях и науке.

«Его ратификация в полной мере отразит беспрецедентную динамику развития двусторонних отношений между РФ и Исламской Республикой Иран за последние годы», — заключил Слуцкий.

Президент России Владимир Путин 26 марта внес на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнерстве Москвы с Тегераном. Уточняется, что ранее Россия и Иран руководствовались положениями Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, который был заключен в 2001 году сроком на 10 лет и автоматически продлевался каждые пять лет. Новый договор заключен на 20 лет.

Соглашение о стратегическом партнерстве российский лидер и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали 17 января, после проведения переговоров в Кремле. В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества на долгосрочную перспективу.