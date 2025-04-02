Пекин, 2 апреля, 2025, 10:45 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) опубликовала плакат нападения на Китайский Тайбэй (Тайвань) на фоне военных учений НОАК у берегов острова. Об этом стало известно 2 апреля.

Liu Fang/Global Look Press

Отмечается, что тематический плакат «Парализующие удары» Восточного командования был опубликован в официальном аккаунте в WeChat. На нем изображается план ударов с воздуха и моря по нескольким стратегически важным точкам.

1 апреля армия КНР приступила к учениям вокруг острова, целью которых стала проверка реальных возможностей зоны боевого командования. К учениям также привлекли сухопутные и ракетные войска, а также военно-морские и военно-воздушные силы. На следующий день авианосец «Шаньдун» был задействован для отработки ударов по Тайваню в ходе тестовой операции «Гром в проливе — 2025А».

Плакат «Ошеломляющая хватка»

Как передавало ИА Регнум, 20 октября 2024 года председатель КНР Си Цзиньпин призвал НОАК быть готовой к войне. Он подчеркнул, что в связи с этим нужно комплексно усилить подготовку армии и обеспечить надежную готовность к конфликту.

Затем в ноябре официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа добавил, что попытки властей Тайваня получить независимость от Китая при помощи США неизбежно приведут к горестному финалу. Он также отмечал, что Пекин не откажется от силового варианта возвращения Тайваня, и в случае эскалации конфликта остров может быть полностью уничтожен.