Москва, 2 апреля, 2025, 10:44 — ИА Регнум. Память о подвигах победителей в Великой Отечественной войне укрепляет решимость России и Белоруссии противостоять проявлениям неонацизма. Об этом 2 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов двух стран.

Михаил Метцель/РИА Новости

Глава государства отметил, что в современной сложной международной обстановке совместные действия России и Белоруссии способствуют укреплению оборонного потенциала и надежной безопасности Союзного государства. Обе страны последовательно отстаивают свои законные внешнеполитические интересы и вместе работают с зарубежными партнерами для создания более справедливого, многополярного миропорядка, добавил Путин.

«9 мая мы отмечаем знаменательную дату — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Сохранение памяти о подвиге поколения победителей, несомненно, укрепляет нашу общую решимость противостоять любым проявлениям неонацизма и всемерно способствовать обеспечению мира и безопасности на планете», — говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.

Президент РФ также выразил уверенность в том, что отношения России и Белоруссии будут продолжать активно развиваться на всех направлениях, что в полной мере отвечает интересам двух братских народов.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта президент РФ возложил цветы к монументу защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны в Мурманске, известному как «Алёша». Глава государства принес к Вечному огню, у которого выстроился почётный караул, букет красных роз.

За день до этого Путин призвал уделить особое внимание подготовке к юбилею Победы в Великой Отечественной войне в школах. Глава государства подчеркнул, что приуроченные к этой дате мероприятия должны быть интересными, а их охват — стопроцентным.