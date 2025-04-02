Москва, 2 апреля, 2025, 10:39 — ИА Регнум. Совместные действия России и Белоруссии укрепляют оборонный потенциал и надежную безопасность Союзного государства. Об этом 2 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Президент РФ Владимир Путин

Российский лидер направил поздравительную телеграмму участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Беларуси. По его словам, данный праздник символизирует нерушимые узы братской дружбы двух народов, общность их духовных и нравственных ценностей.

«В нынешней сложной международной обстановке совместные действия российской и белорусской сторон обеспечивают укрепление оборонного потенциала и надежную безопасность Союзного государства. Мы последовательно отстаиваем свои законные внешнеполитические интересы и сообща работаем с зарубежными партнерами в целях формирования более справедливого, многополярного миропорядка», — указано в обращении на сайте Кремля.

Президент напомнил, что в этом году станы отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По его мнению, сохранение памяти о подвиге поколений также способствует укреплению общей решимости противостоять неонацизму и стремлению обеспечить мир на планете.

Путин выразил уверенность, что российско-белорусские отношения будут и впредь активно развиваться на всех направлениях. Сейчас фиксируется расширение торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, отмечается в телеграмме.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией, который обеспечивает гарантии безопасности в рамках Союзного государства. Этот закон также был одобрен нижней палатой парламента Белоруссии, белорусский президент Александр Лукашенко подписал соответствующий документ. Согласно договору, Москва и Минск обязуются поддерживать друг друга всеми средствами, разрешёнными международным правом, в том числе в политической, военной и других сферах, если на безопасность России или Белоруссии будет совершено посягательство.

13 марта во время переговоров в Кремле Путин и Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора. Также был подписан ряд межгосударственных и межведомственных документов, включая совместное заявление и соглашение о защите граждан двух стран от необоснованного преследования со стороны зарубежных структур.

Путин отметил, что отношения двух стран являются «в прямом смысле слова» братскими, а Россия является главным экономическим партнёром Белоруссии.