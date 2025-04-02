Варшава, 2 апреля, 2025, 10:38 — ИА Регнум. Около 30 стран выразили готовность поддерживать соблюдение мира на Украине после урегулирования конфликта. Об этом 2 апреля заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Zuma\TASS Радослав Сикорский

«Сегодня стало ясно, что около 30 стран уже заявили о своей готовности поддерживать мир, как только он будет установлен, чтобы следить за ним с пониманием того, что линию соприкосновения, которая, как вы знаете, составляет 1,3 тыс. км, будут поддерживать сами украинцы», — сказал дипломат в беседе с испанской газетой El País.

Он отметил, что в таком случае от США страны будут ждать доступ к их разведывательным данным, а также возможность использовать американские космические и воздушные ресурсы.

Дипломат подчеркнул, что Европа не сможет взять на себя большую ответственность за «сдерживание» России. По его мнению, это под силу только всем участникам НАТО.

27 марта в Париже провели саммит для помощи Киеву. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытались заранее собрать «коалицию» из 37 стран, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить гарантии безопасности.

Ранее, 2 марта, Макрон заявил, что Париж и Лондон выдвинули свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине, предполагающий ввод европейского военного контингента в эту страну, когда будет объявлено перемирие. Позже он уточнил, что главы европейских стран могут разместить войска в Киеве, Львове и Одессе. По его мнению, эти миротворческие силы в случае нападения на Украину смогут дать «военный ответ».

После этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мечтатели из Евросоюза, желающие разместить войска на украинской территории, каждый день доказывают свою полную несостоятельность.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине и настаивает на окончательном разрешении конфликта.