Москва, 2 апреля, 2025, 10:34 — ИА Регнум. Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок вряд ли хватит профессионализма для должности председателя Генассамблеи ООН. Об этом 2 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Hannes P Albert/Global Look Press Анналена Бербок

«Я прошу прощения, мне даже страшно представить, как Генеральной Ассамблеей ООН целый год будет руководить человек с такими скудными знаниями. Это касается и дипломатии — сколько раз она попадала в чудовищные дипломатические скандалы, созданные ею же», — отметила спикер МИД в эфире радио Sputnik.

Захарова допустила, что Бербок возглавила немецкий МИД случайно. Дипломат указала на отсутствие точных данных об образовании министра иностранных дел.

Отдельно представитель МИД РФ напомнила, что Бербок является внучкой офицера вермахта и публично не скрывает гордости за своего деда. Выдвижение Бербок на пост в ООН представляется «адской усмешкой Джокера», добавила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, немецкое агентство DPA в марте написало, что руководство ФРГ хочет выдвинуть Бербок в качестве кандидата на пост председателя ГА ООН. Экс-руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал подобное решение бесстыдством. По его словам, лучшего германского дипломата с международным опытом бывшего генсека ОБСЕ Хельгу Шмидт решили заменить на изжившую себя модель.

В феврале газета Bild сообщила, что дед Бербок Вальдемар Бербок был офицером вермахта. Согласно историческим документам, во время Второй мировой войны он находился в звании офицера вермахта и служил инженером в области противовоздушной обороны. Вальдемар читал книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф» (внесена в России в федеральный список экстремистских материалов) и активно поддерживал правительственный режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом «За военные заслуги» с мечами. При этом отмечалось, что когда нынешняя глава МИД рассказывала о деде, она упоминала, что он участвовал в войне в рядах вермахта, но не озвучивала ничего о его убеждениях.