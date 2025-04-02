Москва, 2 апреля, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Около 70% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки. Об этом 2 апреля сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам синоптика, в период с 15:00 мск 1 апреля до 9:00 мск 2 апреля в Москве местами выпало до 24 мм осадков, а в области отметка дошла до 17 мм, что составляет 50% от месячной нормы.

«Первоапрельские дожди пойдут на благо, они очистили воздух от пыли и наполнили водоемы, понизив степень пожарной опасности в столичном регионе», — добавила она в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта синоптик Евгений Тишковец предупреждал москвичей об обильном дожде, по прогнозам, могло выпасть до 25 мм осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на Северном Кавказе, в Южном федеральном округе и в Липецкой области 31 марта и 1 апреля ожидаются сильные дожди.