Суджанский район, Курская область, 2 апреля, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Следственный комитет России расследует обстоятельства убийства украинскими военными четырех жителей деревни Рубанщина в Курской области. Об этом сообщила 2 апреля официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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«В ходе расследования уголовного дела о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) при осмотре жилого сектора деревни Рубанщина Суджанского района Курской области в жилых домах и на прилегающей территории обнаружены тела четырех мирных жителей с признаками насильственной смерти. На одном из тел имеются огнестрельные ранения», — процитировал Петренко Telegram-канал СК РФ.

Следователи, осматривая дома, установили, что ВСУ наносили по жилому сектору удары из артиллерии. Об этом свидетельствуют обнаруженные разрушения.

Военными следователями устанавливаются обстоятельства убийств четырех жителей деревни Рубанщина Курской области

В настоящее время сотрудники СК РФ проводят опознание потерпевших, допрашивают свидетелей. По делу назначены судебные экспертизы. Все представители украинских вооруженных формирований, причастные к совершенному преступлению, будут установлены и привлечены к ответственности, подчеркнула Петренко.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта российская армия освободила от ВСУ город Суджу и населенные пункты Меловой и Подол. Рубанщина и село Заолешенка освобождены 15 марта.

СК РФ возбудил ряд уголовных дел о преступлениях киевского режима в Курской области. 1 апреля ведомство проинформировало о том, что за обстрел мирных жителей в Суджанском районе четверо украинских военных приговорены к длительным срокам лишения свободы. Как установил суд, они незаконно вторглись в Курскую область в составе ВСУ, участвовали в терактах против мирных жителей и открывали огонь на поражение по российским военнослужащим.