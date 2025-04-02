Суджанский район, Курская область, 2 апреля, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Следственный комитет России расследует обстоятельства убийства украинскими военными четырех жителей деревни Рубанщина в Курской области. Об этом сообщила 2 апреля официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Кадр из видео

«В ходе расследования уголовного дела о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) при осмотре жилого сектора деревни Рубанщина Суджанского района Курской области в жилых домах и на прилегающей территории обнаружены тела четырех мирных жителей с признаками насильственной смерти. На одном из тел имеются огнестрельные ранения», — процитировал Петренко Telegram-канал СК РФ.

Следователи, осматривая дома, установили, что ВСУ наносили по жилому сектору удары из артиллерии. Об этом свидетельствуют обнаруженные разрушения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957111" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Военными следователями устанавливаются обстоятельства убийств четырех жителей деревни Рубанщина Курской области

В настоящее время сотрудники СК РФ проводят опознание потерпевших, допрашивают свидетелей. По делу назначены судебные экспертизы. Все представители украинских вооруженных формирований, причастные к совершенному преступлению, будут установлены и привлечены к ответственности, подчеркнула Петренко.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта российская армия освободила от ВСУ город Суджу и населенные пункты Меловой и Подол. Рубанщина и село Заолешенка освобождены 15 марта.

СК РФ возбудил ряд уголовных дел о преступлениях киевского режима в Курской области. 1 апреля ведомство проинформировало о том, что за обстрел мирных жителей в Суджанском районе четверо украинских военных приговорены к длительным срокам лишения свободы. Как установил суд, они незаконно вторглись в Курскую область в составе ВСУ, участвовали в терактах против мирных жителей и открывали огонь на поражение по российским военнослужащим.