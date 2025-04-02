Тель-Авив, Израиль, 2 апреля, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет свои военные операции на территории сектора Газа. Об этом 2 апреля заявил глава израильского минобороны Исраэль Кац.

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Войска будут двигаться для зачистки районов «от террористов и инфраструктуры и захвата обширной территории, которая будет добавлена ​​к зонам безопасности государства Израиль», — процитировала его слова газета The Times of Israel.

В связи с этим Кац призвал жителей палестинского анклава без промедления начать действия по свержению движения ХАМАС и возвращению израильских заложников.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта ЦАХАЛ объявила о начале наземной операции у города Рафаха в секторе Газа для «расширения зоны безопасности». Уточнялось, что израильские военные в ходе операции ликвидировали инфраструктуру ХАМАС.

Организация Объединенных Наций 1 апреля обвинила израильских военных в убийстве 15 медицинских работников и спасателей в секторе Газа. Уточнялось, что автомобили сотрудников Палестинского Красного Полумесяца (PRCS) и гражданской обороны попали под обстрел ЦАХАЛ в городе Рафах.