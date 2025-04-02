Москва, 2 апреля, 2025, 10:14 — ИА Регнум. Министерство транспорта России разработало рекомендации по организации платных парковок в регионах страны. Идеи изложены в соответствующем проекте на сайте ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Минтранс предложил внедрить в российских городах оплату парковок с помощью смартфонов и использовать систему парковочных разрешений. Причем выдавать разрешения порекомендовали не только жителям конкретного района, но и участникам боевых действий, беременным женщинам, сиротам и пенсионерам. Кроме того, Минтранс считает, что местным властям необходимо распланировать развитие парковочного пространства на ближайшие 10 лет.

Также, по мнению ведомства, в регионах нужно ввести меры «по обеспечению возможности у населения сообщать о проблемах на парковках общего пользования».

В Минтрансе отметили, что возможностью управления стоянками нужно наделить местные ГИБДД. В городах, где население превышает 500 тыс. человек, управление парковками необходимо доверить отдельно созданной структуре.

«Мониторинг целей по формированию, оптимизации и развитию единого парковочного пространства рекомендуется осуществлять с периодичностью не реже одного раза в год для отслеживания достижения установленных целей и задач», — сказано в проекте.

С 2026 года в российских городах могут сократить число парковок у жилых домов. Изменить нормы по количеству таких мест под многоэтажную застройку Минстрою поручено к декабрю 2025 года. По мнению инициаторов, новые нормы помогут снизить давление на транспортную сеть городов.