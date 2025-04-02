Москва, 2 апреля, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Для актера Михаила Ефремова, ходатайство которого по условно-досрочному освобождению (УДО) недавно удовлетворил суд, готовят роли в новых сериалах. Об этом 2 апреля рассказал друг семьи Ефремова, продюсер Евгений Морозов.

Bulkin Sergey/Global Look Press Михаил Ефремов

«Талант не пропьешь. И в театре, и в кино он блестяще играл. Ассоциация продюсеров решила поддержать Мишу. Под него уже расчищают место в новых сериалах, вводят туда нового героя, чтобы у Ефремова была работа», — заявил он в беседе с KP.RU.

Морозов добавил, что после освобождения актер будет получать рекордный гонорар в размере 2,5 млн рублей за один съемочный день. Эта сумма в разы больше той, которые получают наиболее высокооплачиваемые актеры российского кино.

Как сообщало ИА Регнум, Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство Ефремова об УДО. При этом представитель прокуратуры в ходе судебного заседания отметил, что введенный в отношении актера трехлетний запрет на управление автомобилем должен быть сохранен.

Сам Ефремов в ходе суда по УДО пообещал бросить пить и никогда больше не садиться за руль. Актер также заявил, что за время пребывания в колонии он всё переосмыслил и теперь тоскует по своей профессии, а также хочет приносить пользу обществу.

Актера признали виновным по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей, с декабря 2020 года Ефремов отбывал наказание в колонии № 4 в Белгородской области.

При этом в апреле 2024 года Ефремову отказали в УДО из-за опоздания на одно из «обязательных мероприятий». В феврале 2025 года появились сообщения о новом прошении актера о досрочном освобождении, в котором тот сослался на плохое состояние здоровья, безупречное поведение и раскаяние.