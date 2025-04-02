Пекин, 2 апреля, 2025, 09:58 — ИА Регнум. Авианосец «Шаньдун» был задействован для отработки ударов по Китайскому Тайбэю (Тайваню) в ходе учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «Гром в проливе — 2025А». Об этом сообщила Восточная зона боевого командования НОАК в соцсети WeChat.

Hu Shanmin/Global Look Press

Отмечается, что маневры проходят с участием военно-морских и военно-воздушных сил КНР.

Как уточнил представитель названного военного округа Ши И, корабельная группа с авианосцем находится к востоку от Тайваня. В ходе учений идет отработка координации взаимодействия для нанесения ударов по вероятному противнику на море и на суше, а также отрабатываются навыки по обеспечению многоуровневой блокады Тайваня и контроля прилегающих к нему акваторий.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля Ши И рассказал, что военные начали комплексные учения вокруг острова с целью проверки реальных возможностей зоны боевого командования. Он уточнил, что в маневрах задействованы сухопутные и ракетные войска, а также ВМС и ВВС.

Позднее в этот же день кандидат на пост главы Объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Джон Кейн заявил, что США не готовы к затяжному конфликту с Китаем, так как их оборонная промышленность слишком медлительна. По его словам, военные США сталкиваются с системой закупок и оборонно-промышленной базой, не приспособленной для длительного конфликта.