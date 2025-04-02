Москва, 2 апреля, 2025, 09:47 — ИА Регнум. Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками Роскомнадзора, и требовать номер СНИЛС для разблокировки якобы взломанного аккаунта на «Госуслугах». Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Уточняется, что звонки совершаются через мессенджер WhatsApp.

«В Справочно-информационный центр Роскомнадзора поступает множество звонков и писем от граждан, которые сообщают о подозрительных звонках, поступающих от неизвестных лиц. Мошенники представляются сотрудниками Роскомнадзора и сообщают гражданам, что их личный кабинет на портале «Госуслуг» взломали. Для разблокировки требуется номер СНИЛС», — говорится в сообщении в Telegram-канале РКН.

В Роскомнадзоре напомнили, что госслужащие никогда не звонят россиянам через мессенджеры. Кроме того, они не будут запрашивать личные данные у граждан.

Ранее, 2 апреля, россиянам рассказали, что злоумышленники начали использовать новую схему обмана со скачиванием кружочков из взломанных аккаунтов и созданием с их помощью диалогов для вхождения в доверие к жертвам. Мошенники пишут россиянам от имени начальников или коллег.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан РФ от кибермошенничества. Согласно новому закону, в стране создадут специальную госинформсистему (ГИС) для борьбы с преступлениями с использованием интернет-технологий.

Кроме того, все абоненты смогут отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а все звонки от фирм будут маркироваться. Также россияне смогут запретить выдавать на свое имя SIM-карты без личного присутствия.

Ранее Путин отмечал, что за 2024 год ущерб от правонарушений в сфере информационных технологий превысил 200 млрд рублей. Он подчеркнул, что почти четверть жертв таких атак — пенсионеры, и призвал искать новые методы для противодействия угрозам в сфере кибербезопасности.