Владивосток, 2 апреля, 2025, 09:43 — ИА Регнум. Учащийся одной из школ в Приморском крае в ходе конфликта нанес однокласснице проникающее ранение глаза. Об этом 2 апреля сообщило региональное Следственное управления СК РФ.

Belkin Alexey/Global Look Press

«В СМИ и социальных сетях размещено сообщение о том, что в селе Веденка Дальнереченского района между учениками произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетней был причинен тяжкий вред здоровью в виде проникающего ранения в области глаза», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что следователи возбудили по этому факту уголовные дела по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

В настоящее время следователи ведут допрос свидетелей и устанавливают все обстоятельства инцидента.

По данным полиции Приморского края, на уроке между подростками произошел конфликт, в ходе которого, по предварительной информации, девочка ударила одноклассника рукой по голове, а тот в ответ ударил ее ладонью по лицу. В этот момент в руках у школьницы была шариковая ручка. Девочку госпитализировали.

Как сообщало ИА Регнум, другой конфликт, в результате которого прострадали школьники, произошел 11 марта в Нижнем Новгороде. Ученик восьмого класса ранил ножом двух одноклассников в шею и в живот и затем сбежал. Позднее правоохранители задержали нападавшего. Против него было возбуждено уголовное дело.