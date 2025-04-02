Новая Каховка, Херсонская область, 2 апреля, 2025, 10:17 — ИА Регнум. Трое жителей Новой Каховки пострадали в результате атаке украинских беспилотников. Об этом 2 апреля сообщил глава городского округа Виталий Гура.

Официальный Telegram-канал Главы администрации городского округа города Новая Каховка

Украинские беспилотники сбросили взрывчатое вещество на территорию автостоянки. Мужчина 1964 года рождения получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.

«С осколочным ранением средней трети правого предплечья, средней трети левого бедра, нижней трети левой голени, пальца левой стопы, нижней трети правой голени госпитализирован в Каховскую ЦРБ», — сообщил Гура в своем Telegram-канале.

Также на стоянке сгорело четыре автомобиля, еще два получили повреждение. Кроме того, загорелось помещение, в котором находился охранник. Мужчина не пострадал.

Кроме того, ВСУ произвели сброс взрывчатки с дрона на трассу на възде в Новую Каховку. Двое мирных жителей получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. У мужчины 1962 года рождения зафиксировано ранение средней трети правой голени. Другой мирный житель 1985 года рождения получил резаную рану правой щеки. Обоих пострадавших госпитализировали в центральную горбольницу, уточнил Гура.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля мужчина получил ранение в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ. Украинский БПЛА нанес удар по автомобилю в селе Казинка в Валуйках. Находившийся в машине мирный житель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Пострадавшего госпитализировали.