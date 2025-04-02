* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 2 апреля, 2025, 09:28 — ИА Регнум. Суд обязал покинувшего Россию актера Алексея Панина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесенное в перечень террористов и экстремистов) погасить 167 тыс. рублей долга по кредитной карте умершей матери. Об этом 2 апреля «РИА Новости» узнало из материалов дела.

Global Look Press

В материалах говорится, что мать Панина Татьяна Власова в августе 2019 года взяла в банке кредитную карту с лимитом в 170 тыс. рублей. Женщина умерла в 2021 году во время пандемии коронавируса. При этом на карте остался долг в 167 119,13 рубля. Кроме того, за всё время накопилось почти 6 тыс. рублей процентов.

После смерти Власовой банк подал иск к Панину как наследнику женщины, с требованием взыскать с него задолженность. Суд удовлетворил прошение кредитной организации.

В сентябре прошлого года суд заочно приговорил Панина к шести годам колонии общего режима и на три года запретил ему администрировать интернет-ресурсы. Панин в октябре 2022 года разместил в Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в отношении Панина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»). После этого актера объявили в розыск. Ему грозило до семи лет лишения свободы.

Росфинмониторинг включил Панина в список террористов и экстремистов 29 мая 2024 года.