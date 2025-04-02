Белград, 2 апреля, 2025, 09:30 — ИА Регнум. Как минимум двое мировых лидеров провели тайные разговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 2 апреля рассказал сербский лидер Александр Вучич.

Soeren Stache/Global Look Press Александр Вучич

«Я не видел Путина три года. А многие из них разговаривали с ним тайно, и я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним», — заявил он в интервью блогеру Марио Науфалу.

По словам сербского президента, его встреча с российским лидером в Москве 9 мая будет первой за три с половиной года. Вучич отметил, что это означает, что лидеры России и Сербии очень искренние, очень честные и очень верные своему слову люди.

«Мы делаем то, что говорим, что не всегда делают другие», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что лидеры страны Евросоюза начали обсуждать, когда им нужно будет связаться с президентом РФ. При этом он не назвал конкретную дату такого потенциального контакта.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в июне 2024 отмечал, что Россия будет продолжать работать со всеми странами, которые готовы к этому. Представитель Кремля уточнил, что Путин открыт для диалога.