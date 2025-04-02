Нью-Йорк, США, 2 апреля, 2025, 09:11 — ИА Регнум. Клуб «Вегас Голден Найтс» досрочно вышел в плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба лиги.

Melissa Tamez/AP/TASS

Это произошло после того, как команда «Юта» уверенно обыграла «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, в результате чего занимающий девятое место в Западной конференции канадский клуб уже никак не сможет опередить «Вегас».

При этом ранее в плей-офф Кубка Стэнли в Западной конференции вышли команды «Виннипег Джетс» и «Даллас Старз», а в Восточной — «Вашингтон Кэпиталз».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 апреля российский капитан и форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с клубом «Бостон Брюинз» поднялся на 27-е место в списке лучших игроков в истории лиги по количеству сыгранных встреч. Лидером в нём является Патрик Марло, который провел 1779 матчей за свою игровую карьеру.

Ранее в этот же день Овечкин забросил шайбу в матче с «Бостоном», что стало 891-м голом в его заокеанской карьере. В результате этого россиянин сократил разрыв с рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки (894) до трех шайб.