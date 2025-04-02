Москва, 2 апреля, 2025, 09:08 — ИА Регнум. Чужую банковскую карту, найденную на улице, нельзя использовать для покупок, о находке нужно незамедлительно сообщить в банк, который выпустил карту. Об этом 2 апреля рассказали в пресс-службе Роскачества.

Artem Sobolev/Global Look Press

«Если вы нашли чужую банковскую карту, лучше всего позвонить в банк, который выпустил карту. Обычно его номер указан на обороте карты. Далее сотрудник банка заблокирует карту и сообщит, что делать дальше. Можно отнести карту в ближайшее отделение любого банка, указав, что нашли ее бесхозной», — посоветовали эксперты в беседе с RT.

Эксперты напомнили, что попытка использовать карту для снятия денег или покупок является уголовным преступлением. Также в Роскачестве предостерегли от поиска владельца карты в соцсетях и мессенджерах путем распространения фотографии карты.

«Это нарушает конфиденциальность данных и может способствовать мошенничеству. Цифры, имя владельца и срок действия — это конфиденциальная информация. Ее утечка может навредить человеку», — пояснили в организации.

В Роскачестве отметили, что если человек нашел на улице не просто карту, а кошелек или сумку, то стоит обратиться в полицию, потому что в таком случае речь может идти не о потере, а о краже.

Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказал, как личные данные россиян дают возможность преступникам вмешиваться в частную жизнь людей. Например, зная данные банковской карты, мошенники могут позвонить жертве и предложить проверить данные своих карточек — не попали ли они в слитую базу. После такой «проверки» происходит мгновенное списание средств.