Москва, 2 апреля, 2025, 09:00 — ИА Регнум. В 2026 году в России должна вступить в силу двухэтапная индексация страховых пенсий. Об этом 2 апреля рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Первую индексацию проведут в феврале следующего года исходя из уровня инфляции прошлого года. Вторую индексацию, запланированную на апрель, будут осуществлять с учетом поступлений в Социальный фонд», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, такие поступления будут зависеть от экономической обстановки, уровня занятости и других факторов. При этом, по прогнозу, инфляция в 2026 году должна составить 4–5%, а доходы Социального фонда — вырасти на 2–3%.

Виноградов уточнил, что введение двухэтапной индексации пенсий будет важным шагом для развития пенсионной системы и даст возможность проявиться принципу солидарности поколений, когда рост экономики и зарплат трудящихся россиян приведет к росту пенсий.

Кроме того, Соцфонд с 2026 года получит возможность назначать и выплачивать региональные доплаты к пенсиям, что должно упростить получение дополнительной поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минтруда РФ Антон Котяков 1 апреля заявил, что для введения Единой социальной карты в России будут нужны значительные изменения в социальном законодательстве. По его словам, для такого решения нужны обсуждения с регионами, и уже сейчас идут дискуссии на эту тему в комиссии Госсовета по региональному развитию.

Ранее в этот же день глава комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов предложил привязать индексацию пенсий к потребительской корзине с учетом реальных трат пожилых россиян. Он добавил, что сейчас индексация «превратилась в ритуал», и ее эффект почти незаметен для пенсионеров.