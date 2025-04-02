Санкт-Петербург, 2 апреля, 2025, 08:49 — ИА Регнум. Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (принадлежит «ФосАгро») награждена премией «Лидер биржевого товарного рынка» как крупнейший продавец в секции «Минеральное сырье и химическая продукция» Петербургской биржи. По итогам 2024 года объем биржевой реализации «ФосАгро-Регион» увеличился в полтора раза, а доля на торгах по итогам года выросла до 47%.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Награду компании вручил заместитель управляющего директора Петербургской биржи Игорь Чернышев на торжественной церемонии в рамках IX ежегодного международного форума «Биржевой товарный рынок-2025».

«Объемы продаж минеральных удобрений на Петербургской бирже растут. Этому во многом способствуют сами участники торгов, выходящие на организованные торги, способствуя повышению доступности минудобрений в России. «ФосАгро-Регион» удерживает позицию лидера Секции уже несколько лет, расширяет свой инструментарий, активно участвует в наших инициативах», — отметил старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов.

«ФосАгро» активно участвует в торгах Петербургской биржи с момента начала работы секции «Минеральное сырье и химическая продукция» в 2017 году. На сегодняшний день здесь представлены практически все виды гранулированных и жидких минеральных удобрений, выпускаемых предприятиями «ФосАгро». Как отметил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк, популярность биржи среди сельхозтоваропроизводителей растет, в прошлом году число сделок компании на площадке Петербургской биржи выросло на 70%. С учетом этого фактора, ведущий российский дистрибутор продолжит обеспечивать и широкий ассортимент, и значительный ежедневный объем биржевого предложения.

«В наших планах — вывод на биржу новых продуктов «ФосАгро», востребованных российскими растениеводами в сегменте внебиржевой торговли, а также запуск новых биржевых инструментов. В частности, в апреле мы начинаем тестирование биржевого инструмента «Доставка в поля», подразумевающего доставку закупленного объема непосредственно к месту полевых работ в оптимальные для аграриев сроки», — сказал Андрей Вовк.

Сегодня предложение и реализацию биржевых объемов потребителям осуществляют 11 региональных компаний «ФосАгро-Регион» на 80 базисах поставки в 30 регионах. На сегодняшний день это самый широкий пул среди всех участников торгов. Росту объемов реализации также способствует широкий набор биржевых инструментов «ФосАгро-Регион», включая возможность закупки минимальными лотами по 5 тонн и инструмент отложенной поставки на период до 40 дней.

В 2024 году «ФосАгро-Регион» увеличила поставки на внутренний рынок до 3,34 млн тонн. По данным Российской ассоциации производителей удобрений, группа «ФосАгро» остается лидером по суммарному объему поставок всех видов минеральных удобрений для российских аграриев.