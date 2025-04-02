Москва, 2 апреля, 2025, 08:45 — ИА Регнум. В России злоумышленники начали использовать новую схему обмана со скачиванием кружочков из взломанных аккаунтов и созданием с их помощью диалогов для вхождения в доверие к жертвам. Об этом способе 2 апреля рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Она уточнила, что мошенники в последнее время активно начали взламывать аккаунты людей в мессенджерах и от их имени писать сотрудникам и коллегам.

«Подтверждением взлома может являться дипфейк-кружок. Мошенники могут скачать «кружки» разговоров и сформировать нужный им диалог, сегодня это сделать несложно. Это классический ход — вызвать доверие», — пояснила эксперт в беседе с «РИА Новости».

После этого шага аферисты могут использовать разные схемы обмана. Например, преступник может убедить жертву собрать деньги, взять кредит или продать недвижимость, а средства отправить на якобы безопасный счет либо отдать их курьеру.

Храпунова предупредила, что в таких ситуациях всегда нужно связаться с человеком с помощью другого способа.

31 марта стало известно о новой схеме обмана: злоумышленники выдают себя за сотрудников Банка России и предлагают закрыть якобы международный счет, получив при этом крупную сумму денег.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан РФ от кибермошенничества. Согласно новому закону, в стране создадут специальную госинформсистему (ГИС) для борьбы с преступлениями с использованием интернет-технологий.

Кроме того, все абоненты смогут отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а все звонки от фирм будут маркироваться. Также россияне смогут запретить выдавать на свое имя SIM-карты без личного присутствия.