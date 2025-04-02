Москва, 2 апреля, 2025, 08:50 — ИА Регнум. Военные российской группировки «Запад» уничтожили беспилотником самолетного типа «Молния» расчет дронов, пункт размещения личного состава и бронетехнику украинских формирований на территории Харьковской области. Об этом 2 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Операторы БПЛА самолетного типа «Молния» отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» продемонстрировали боевую работу по уничтожению расчета БПЛА, живой силы и бронированной техники подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что российские дроноводы в круглосуточном режиме находятся на боевом дежурстве и выполняют поставленные задачи при любых метеоусловиях, уничтожая выявленные в ходе разведки цели.

За сутки расчеты БПЛА выполняют по несколько вылетов на FPV-дронах и беспилотниках самолетного типа для поддержки наступающей пехоты и нанесения ударов по опорным пунктам и технике противника.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта российские военные освободили от украинской армии населённый пункт Красное Первое в Харьковской области. Также позднее в Минобороны подтвердили освобождение села Гоголевка в приграничье Курской области.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев позднее в этот же день заявил, что освобождение села Красное Первое позволит выровнять линию фронта на этом направлении. По его словам, армия России продолжает расширять зону контроля на правом берегу реки Оскол.