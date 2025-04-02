Мьянма, 2 апреля, 2025, 09:26 — ИА Регнум. В Мьянме российские спасатели помогли более чем 30 пострадавшим в результате землетрясения. Об этом 2 апреля сообщили в МЧС РФ.

Кадр из видео

Кинологические расчеты МЧС РФ обследовали за минувшие сутки более 8 тыс. квадратных метров территории.

«Собаки обучены на поиск пострадавших даже под самыми крупными завалами. Всего с начала работ обследовано свыше 62 тыс. квадратов. Врачами полевого мобильного госпиталя оказана медицинская помощь более 30 пострадавшим», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957094" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Более 260 российских спасателей разбирают завалы и ищут пострадавших в Мандалае

Уточняется, что Мандалае в разборе завалов и поиске пострадавших участвуют более 260 российских спасателей. Они применяют эндоскопы, георадары и тепловизоры, а также акустические приборы, позволяющие обнаружить человека под завалами строительного мусора на глубине до 4,5 метра.

Специалисты МЧС также применяют дроны для разведки завалов. С их помощью оценивается устойчивость конструкций.

Разбор завалов происходит вручную и с применением аварийно-спасательного оборудования. Российские спасатели привезли в Мьянму гидравлический аварийно-спасательный инструмент для разрезания арматуры и раздвигания фрагментов бетонных плит, бензорезы, пневмо — и гидродомкраты.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение в Мьянме произошло 28 марта. Магнитуда составила 7,7 — 7,9, по разным оценкам. Очаг залегал вблизи от Мандалая. Пострадали несколько городов. В результате стихийного бедствия в Мьянме погибли 2886 человек, 4639 человек пострадали, еще 373 числятся пропавшими без вести.

Специалисты МЧС работают в Мьянме с 29 марта.