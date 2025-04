Кабул, 2 апреля, 2025, 08:40 — ИА Регнум. Хирурги в Афганистане смогли удалить близнеца-паразита из живота двухмесячного ребенка. Об этом сообщил портал Need To Know (NTK).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Уточняется, что малыша доставили в одну из больниц Кабула со вздутием живота, и вначале врачи заподозрили у него нефробластому — иногда встречающуюся у новорожденных опухоль в почке.

После проведенного сканирования выяснилось, что в животе мальчика находится образование «из мягких тканей, жира, жидкостей и костной структуры», а на снимке врачи разглядели сформировавшиеся лицевые кости, позвоночник и ребра.

Затем хирурги провели двухмесячному ребенку успешную операцию, в ходе которой достали из его брюшной полости недоразвитого близнеца-паразита размером 8 на 12 сантиметров. По информации издания, за всю историю медицины во всём мире известно не более 200 такого рода случаев.

