Париж, 2 апреля, 2025, 08:37 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас ничтожеством из-за ее позиции по России.

Luis Soto/Global Look Press Кая Каллас

«Признанное всеми ничтожество ведет нас к войне с Россией», — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Филиппо уточнил, что проводимая главой евродипломатии политика не только ведет Брюссель к возможному конфликту с Россией, но также обходится ЕС в огромные деньги.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля Каллас бездоказательно обвинила Россию в якобы затягивании мирного процесса по украинскому конфликту. Она также рассказала, что ЕС начал обсуждать очередной, 17-й пакет антироссийских санкций.

Американское издание Politico 26 марта написало, что ряд чиновников стран ЕС критикует воинственную риторику главы евродипломатии в адрес Москвы. Отмечалось, что из-за этого Каллас разошлась во взглядах с Испанией и Италией.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 27 марта заявил, что бюрократия ЕС не способна победить Россию. Дипломат привел в качестве примера Каллас, отметив, что глава европейской дипломатии переоценивает себя в этом вопросе.