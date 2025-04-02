Москва, 2 апреля, 2025, 08:23 — ИА Регнум. Имущество, которое было приобретено в гражданском браке, не будет считаться совместно нажитым, его не делят при расставании. Об этом говорится в определении судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«РИА Новости» 2 апреля рассказало о деле, которое рассмотрел суд. Пара из Краснодарского края прожила в официальном браке 24 года, после чего супруги развелись, но продолжили жить вместе. Через месяц после развода мужчина купил бывшей жене машину и оформил ее на женщину.

При окончательном расставании он подал в суд иск с требованием признать автомобиль совместно нажитым имуществом. При первом обращении мужчине отказали, но во время подачи апелляции инстанция решила, что из-за того, что после развода прошло мало времени, средства, на которые приобреталась машина, считаются совместно нажитыми.

Верховный суд отклонил это решение, сославшись на то, что в России признается брак, заключенный только в ЗАГСах, и именно со дня регистрации начинают действовать права и обязанности супругов, среди которых числятся имущественные. Совместной собственностью супругов является только то, что было нажито непосредственно в период брака.

«Таким образом, фактическое совместное проживание не порождает правовых последствий, которые влечет факт заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Режим совместной собственности супругов на имущественные отношения между лицами, не состоящими в браке, распространен быть не может», — пояснили в суде.

В результате по решению суда автомобиль остался в собственности бывшей супруги.

В августе 2024 года председатель совета коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры» Андрей Андреев рассказал, что при разводе один из супругов может перевести деньги в криптовалюту, пытаясь уменьшить долю совместно нажитого имущества. Но эти средства нужно делить поровну, если иное не указано в брачном договоре, уточнил юрист.

Как передавало ИА Регнум, в августе Верховный суд России рассмотрел спор разводившихся супругов о разделе двух однокомнатных квартир. Муж в период брака приобрел недвижимость, оформив ее на мать. Суды первых инстанций сочли, что это имущество не следует делить, но ВС принял противоположное решение.