Вашингтон, 2 апреля, 2025, 08:18 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа сомневается в возможности достижения мирного соглашения между Россией и Украиной в течение ближайших месяцев. Об этом 1 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние дни обсуждали вероятность того, что США не смогут добиться мирного соглашения с Украиной в ближайшие несколько месяцев, и разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву», — говорится в публикации.

По словам чиновников американской администрации, они считают, что мирной договоренности не удастся достичь в ближайшее время, из-за чего возможность затягивания украинского конфликта и большей поддержки Западом военных действий Киева повышается.

Уточняется, что высокопоставленные представители администрации США несколько недель в частном порядке жаловались на то, что киевский режим сопротивляется на переговорах по ресурсной сделке с Вашингтоном и по мирному соглашению с Москвой.

Источники уточнили, что в Белом доме и Госдепартаменте США сейчас обсуждают меры, которые могли бы «подтолкнуть» Россию к мирному соглашению, включая дополнительные пошлины и санкции.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посетит на этой неделе Вашингтон. Отмечалось, что в ходе визита он встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Ранее в этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге заявила, что США активно контактируют с Россией и Украиной по вопросам урегулирования конфликта. По ее словам, глава Белого дома лично вовлечен в эту работу каждый день.

Трамп 31 марта рассказал, что США ожидают от президента России Владимира Путина согласия на заключение договора по урегулированию украинского конфликта.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 1 апреля заявил, что российская сторона продолжает контакты с США по вопросу об урегулировании конфликта на Украине, и это очень сложный вопрос. Ранее Песков подчеркивал, что президент РФ по-прежнему остается открытым для диалога с американским коллегой.