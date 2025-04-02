Москва, 2 апреля, 2025, 08:10 — ИА Регнум. Мошенники начали использовать новую схему обмана пенсионеров, используя в качестве предлога для телефонного звонка перерасчёт трудового стажа. Об этом 1 апреля рассказали в МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как пояснили сотрудники МВД в беседе с ТАСС, схема обмана пенсионеров целом кардинально не поменялась. Злоумышленники звонят пожилым гражданам и представляются сотрудниками Социального фонда РФ. Затем мошенник просит продиктовать паспортные данные якобы для перерасчета трудового стажа.

Затем пенсионеру звонит второй злоумышленник, он представляется уже сотрудником правоохранительных органов. Этот лже-сотрудник сообщает, что по паспортным данным жертвы перевели деньги на Украину, в связи с чем в отношении жертвы было возбуждено уголовное дело. Затем мошенник предлагает помощь в сбережении средств. Пенсионера убеждают снять все деньги со своих счетов и передать их курьеру.

Таким образом сбережения пенсионеров попадают в руки мошенников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству. Согласно закону, операторы должны будут информировать абонентов о компании, осуществляющей тот или иной звонок. Сим-карты можно будет передавать членам семьи, близким родственникам и иным лицам, которые установит правительство РФ. Также запрещается отправка смс в момент, когда абонент общается по телефону. Операторы должны будут доставлять сообщения только после окончания разговора.

В России создадут специальную госинформсистему (ГИС) для борьбы с преступлениями с использованием интернет-технологий. Ее оператором назначили Минцифры. Банки должны будут проверять подозрительные платежи. Причем это должно касаться не только онлайн-платежей, но и использования банкоматов. Если проверка установит нарушения и несоответствия, банк должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных до 50 тыс. рублей в сутки и сообщить об этом владельцу карты. Со счетов, которые когда-то были задействованы в мошенничестве и оказались в черных списках ЦБ РФ, можно будет снять максимум 100 тыс. рублей в месяц.

Путин 5 марта заявил, что на сегодняшний день телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Он распорядился действовать оперативно в борьбе с этим явлением.