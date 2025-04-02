Лос-Анджелес, США, 2 апреля, 2025, 07:59 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе на 66-м году жизни скончался американский актер Вэл Килмер, известный по ролям Бэтмена и рок-музыканта Джима Моррисона. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на сестру актера Мерседес Килмер.

Lev Radin/Global Look Press Вэл Килмер. Июль 2019 года

Сестра сообщила, что Килмер скончался 1 апреля в Лос-Анджелесе от пневмонии.

«На протяжении всей своей карьеры господин Килмер часто оставлял у зрителей и создателей фильмов впечатление непредсказуемости… На экране он был одновременно харизматичным и вызывающим любопытство актером, который не позволял своим персонажам легко выдавать эмоциональные подсказки. За пределами экрана у него была своя доля разногласий, особенно в начале карьеры, когда он заслужил репутацию угрюмого и эгоцентричного человека», — отмечает журналист NYT.

Вэл Килмер родился 31 декабря 1959 года в Лос-Анджелесе, США. Окончил крупнейшее в США учебное заведение в области искусства и музыки — Джульярдскую школу, став одним из самых молодых студентов драматического отделения.

Актер дебютировал в кино в 1984 году в комедии «Совершенно секретно!» (Top Secret!). Прорывом стала роль в фильме «Лучший стрелок» (Top Gun, 1986) с Томом Крузом. В 1991 году сыграл Джима Моррисона в «Дорз» (The Doors), получив признание за точное воплощение образа. В 1995 году исполнил Бэтмена в «Бэтмен навсегда» (Batman Forever).

Килмер снимался в боевиках («Схватка», 1995), драмах («Призрак и Тьма», 1996) и вестернах («Тумстоун», 1993). Его карьера замедлилась в 2000-х из-за проблем со здоровьем — в 2015 году диагностировали рак гортани, что повлияло на голос и активность.