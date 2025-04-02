Вашингтон, 2 апреля, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Российский капитан и форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Бостон Брюинз» занял 27-е место в списке лучших игроков в истории лиги по количеству сыгранных встреч.

Nick Wass/AP/TASS Александр Овечкин

Этот матч стал 1484-м для 39-летнего российского хоккеиста в его заокеанской карьере, что позволило Овечкину догнать Рода Бриндамора и разделить с ним 27-е место по этому показателю.

Лидером в списке является Патрик Марло, на счету которого 1779 встреч за его игровую карьеру.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 апреля Овечкин отличился забитой шайбой в матче с «Бостоном», что стало 891-м голом в его заокеанской карьере. Это позволило россиянину сократить разрыв с рекордом канадца Уэйна Гретцки (894) до трех шайб.

НХЛ 31 декабря добавила изображение Овечкина на логотипы своих страниц в соцсетях, посвятив этим свои логотипы исторической гонке россиянина за рекордом Гретцки. Позднее в этот же день появились сообщения о том, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн хочет присутствовать на матче, в котором российский капитан «Кэпиталз» побьет рекорд Гретцки.