Москва, 2 апреля, 2025, 07:46 — ИА Регнум. Температура воздуха выше среднемноголетних значений ожидается в апреле в трёх федеральных округах России. Об этом 2 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«По всей стране в апреле прогнозируется температура около и выше нормы. Класс «выше нормы» охватывает весь юг Урала, юг Сибирского федерального округа и весь Дальневосточный федеральный округ», — уточнил специалист в беседе с ТАСС.

Температура выше нормы в апреле ожидается в Челябинской, Курганской, на юге Тюменской области, а также в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской области, Алтайском крае, на юге Красноярского края, в Хакасии, Забайкальском крае и на территории от Магадана до Чукотки, включая Хабаровский край и Якутию.

На всей остальной территории России температура в апреле ожидается около климатической нормы. Никакого аномального холода не ожидается ни в одном из регионов.

Что касается прогноза по осадкам, то в апреле больше нормы осадков стоит ожидать на востоке Приволжья, юге Урала, в Томской области, центральных и южных районах Красноярского края, на севере Иркутской области и в Бурятии, в юго-западных районах Якутии и Приморском крае. Дефицит осадков предполагается на юге ЦФО, севере Южного федерального округа, юге Бурятии и Забайкальского края, на Таймыре, севере Якутии и Хабаровского края, на Камчатке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, вероятно, 2025 год войдет в историю как один из самых теплых. В России зима может стать короче. Однако, как отметил синоптик, до конца нынешнего века не стоит рассчитывать, что зимы в РФ не будет вовсе.