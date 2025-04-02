Вашингтон, 2 апреля, 2025, 07:46 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский играет в опасную игру, в очередной раз отказываясь подписывать с США договор об ископаемых. Для него это плохо закончится, считает экс-полковник ВВС США Дэниел Дэвис.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Бывший военный напомнил, что ранее глава киевского режима отказывался от сделки дважды: во время визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев, а также во время посещения Белого дома, где по его вине произошла стычка с президентом Дональдом Трампом.

«Теперь снова не хочет подписывать сделку. Он играет в опасную игру, у него нет рычагов давления ни на США, ни на Россию», — добавил Дэвис во время трансляции на своем YouTube-канале.

По мнению Дэвиса, Зеленский всеми силами пытается добиться членства Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО) и пытается для этого использовать заключение с Вашингтоном сделки по ресурсам. Однако упорство главы киевского режима негативно воспринимается американской стороной, отметил экс-полковник.

«Я думаю, это плохо закончится как для Украины, так и для самого Зеленского», — считает Дэвис.

Как передавало ИА Регнум, газета Washington Post 28 марта заявила, что проект соглашения с США по полезным ископаемым пугает киевский режим. Украинский чиновник заявил изданию, что сделка выглядит так, будто страна воевала с США, проиграла и теперь вынуждена платить пожизненные репарации.

Президент США Дональд Трамп 31 марта заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский затягивает подписание соглашения по минералам, намереваясь совсем от него отказаться. Американский лидер пригрозил Украине большими проблемами в случае срыва сделки.

1 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев согласится заключить сделку с Вашингтоном по добыче полезных ископаемых только в том случае, если она не будет противоречить курсу евроинтеграции страны.

Политолог Никита Ляховецкий в разговоре с ИА Регнум также предположил, что Зеленский пытается сорвать сделку с США по полезным ископаемым. Это станет шагом к президентским выборам на Украине, которые он не сможет выиграть. Тогда его могут устранить как неудобного свидетеля.