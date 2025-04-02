Пекин, 2 апреля, 2025, 07:30 — ИА Регнум. Маневры 76 самолетов и 15 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отслежены в течение суток возле острова Тайвань. Соответствующее заявление 2 апреля опубликовало министерство обороны Тайваня в социальной сети X.

Марина Лысцева/ТАСС

«До 06:00 утра (01:00 мск) сегодня была обнаружена деятельность 76 самолетов НОАК, 15 кораблей НОАК, а также четырех служебных кораблей вокруг Тайваня», — уточняется в заявлении.

Кроме того, отмечается, что 37 летательных аппаратов пересекли срединную линию и вошли в зону действия сил противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 1 апреля китайские военные начали комплексные учения вокруг Китайского Тайбэя (Тайвань), целью которых является проверка реальных возможностей зоны боевого командования. К учениям привлекли сухопутные и ракетные войска, военно-морские и военно-воздушные силы.

30 октября 2024 года газета The New York Times (NYT) написала, что из-за возможной войны с Китаем «большая и неповоротливая» армия США, в течение последних десятилетий воевавшая только с малыми странами, вынуждена готовиться к такому варианту развития событий. По словам автора статьи, она делает это в том числе на основе опыта конфликта на Украине.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20 октября того же года призвал Народно-освободительную армию Китая быть готовой к войне. Китайский лидер отметил, что в связи с этим военным КНР нужно «комплексно усилить свою подготовку и обеспечить надёжную готовность к конфликту».

27 ноября официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что попытки властей Китайского Тайбэя (Тайвань) обрести независимость при помощи США неизбежно приведут к горестному финалу.