Трехлетняя годовщина провокации киевских властей в украинской Буче и новые данные по преступлениям, совершёнными Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в оккупированных районах Курской области станут темами неформального заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) 2 апреля. Мероприятие в Telegram-канале анонсировал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Напомнив, как три года назад председательствовавшая в СБ ООН Великобритания отказала в проведении срочного заседания по устроенной украинскими спецслужбами провокации, дипломат отметил, что российская сторона намерена рассказать о реальных преступлениях ВСУ — с опорой на факты и показания свидетелей. Таким известием ознаменован новый, 1133-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Буча

Город Буча расположен в 10 км от Киева, рядом с аэродромом Гостомель. До конца марта 2022 года Буча находилась под контролем российских военных. После их отхода украинские и западные СМИ опубликовали кадры из города, на которых показали якобы многочисленные трупы мирных жителей. Киев обвинил в этом Москву. Свидетелем того, как из грузовиков доставали тела людей и выкладывали рядом с уже лежащими телами для придания впечатления массовой бойни, был волонтер, бывший французский военный, писатель Адриан Боке.

«При этом неподалеку находились журналисты, и как только образовывалась какая-то группа тел, сразу подходили журналисты и начинали это снимать», — отмечал общественный деятель.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, тот факт, что до сих пор не проведено полноформатное расследование этой трагедии, а также не получены ответы на конкретные вопросы (фамилии и имена убитых, места их проживания и прописки, время, место и причина смерти, результаты патологоанатомической экспертизы с указанием характера ранений, повлекших смерть), говорит о том, что киевский режим боится расследования.

«Потому что в его ходе рискуют выйти на самих себя», — отмечала дипломат в апреле 2024 года.

Всё больше преступлений украинских боевиков вскрывается по мере освобождения приграничья Курской области. ВСУ зашли туда 6 августа 2024 года.

«Следствие располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими боевиками», — заявила 23 марта официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко.

Тем временем бойцы группировки войск «Север», уничтожив значительную часть живой силы противника в лесных массивах вокруг курского села Гуево, смогли организовать эвакуацию мирных граждан. За сутки в безопасные районы вывезено 10 человек, сообщает 2 апреля Telegram-канал группировки.

Только за сутки, 1 апреля потери противника на курском направлении составили более 180 военнослужащих, сообщало Минобороны. А общий урон ВСУ превысил уже 71 тысячу человек, отмечали в Минобороны 30 марта 2025 года.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.