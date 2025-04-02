Куала-Лумпур, 2 апреля, 2025, 07:03 — ИА Регнум. Новая бактерия, вызывающая инфекции в разных частях тела и при этом устойчивая к антибиотикам, обнаружена учёными в Малайзии. Об этом 1 апреля сообщает Mirror.

Medical-enc.ru Вирус

Возбудитель обнаружен международной исследовательской группой в одной из малайзийских больниц. Специалисты отметили, что бактерия поражает сразу несколько органов у человека, включая органы дыхания.

Серьёзную опасность бактерия представляет для жителей стран с низким уровнем дохода. Такие люди окажутся в крайне уязвимом положении перед возбудителем заболевания, устойчивым к антибиотикам.

Участник исследовательской группы Дэвид Клири отметил, что специалистам нужно постоянно отслеживать распространение этого возбудителя заболевания и одновременно разрабатывать методы лечения. Медики уже начали поиски способа противодействия патогену.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев, ситуация с новым неизвестным вирусом, который вызывает высокую температуру и кашель с кровью, может проясниться уже в течение суток.

В России столкнулись с неоднократными обращениями пациентов медицинских учреждений, которые жалуются на повышенную температуру и кашель с кровью. Специалисты Роспотребнадзора обратили внимание на появившуюся информацию о случаях с новым неизвестным вирусом и взяли ситуацию под контроль.

В феврале эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что потепление климата на Земле способствует распространению в мире новых инфекций, а также тех, которые считались забытыми, поскольку давно не проявлялись. При этом он отметил, что распространению инфекций могут способствовать и низкие температуры, потому что человеку в случае переохлаждения сложней бороться с заражением.