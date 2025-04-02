Москва, 2 апреля, 2025, 06:56 — ИА Регнум. Российские артиллеристы группировки войск «Днепр» точным ударом орудия Д-30 поразили расчет беспилотников ВСУ на ореховском направлении. Об этом 2 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ. Кадр из видео

«В последнее время работали по блиндажам, опорным пунктам противника, поражали точки взлета БПЛА противника, а также легкую технику ВСУ», — рассказал старший наводчик с позывным Кузбасс.

Как отметили в Минобороны, позиция украинского расчета БПЛА была обнаружена благодаря оперативным данным от разведки. Расчет орудия Д-30 развернулся и произвел выстрел, в результате чего вражеская цель была уничтожена, отметили в ведомстве.

Видеокадры работы расчета опубликовало Минобороны в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ 1 апреля сообщало, что российские военные нанесли удары по складам боеприпасов украинской армии и цехам по производству взрывчатки. Удары по объектам ВСУ нанесли беспилотники, артиллерия, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска.

Военные российской группировки войск «Восток» 1 апреля освободили Разлив в ДНР. Отмечалось, что противник за сутки лишился на этом направлении более 150 военных, танка, четырех автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.

Позже подразделения ВС России установили государственные флаги РФ в разных точках поселка и начали разминирование населенного пункта. В Минобороны уточнили, что за 10 дней штурма ВС РФ зачистили около 400 строений в поселке, ликвидировав свыше 150 военнослужащих украинских формирований.

Ранее, 30 марта, российские военные освободили населенный пункт Запорожье в ДНР. Войска российской группировки «Центр» также нанесли поражение аэродромам, складам боеприпасов и предприятию по производству беспилотников противника.