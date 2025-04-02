Чита, 2 апреля, 2025, 06:22 — ИА Регнум. В Забайкальском крае задержали начальника исправительной колонии УФСИН за превышение полномочий. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службах УФСБ и СУ СК РФ по региону.

УФСБ России по Забайкальскому краю. Кадр из видео

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что фигурантом в период с 2022 по 2024 год была организована схема вымогательства у осужденных денежных средств за последующее смягчение режима отбывания наказания или условно-досрочное освобождение», — говорится в сообщении ведомств.

По данным следствия, подозреваемый требовал от осужденных деньги за смягчение условий или УДО. В случае отказа он угрожал психологическим давлением и дисциплинарными взысканиями, лишая их шансов на послабления, уточнили в УФСБ.

Кроме этого, фигурант заставил одного из заключенных приобрести материалы и оборудование для нужд колонии. Против начальника колонии возбудили уголовное дело на основе материалов ФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Скоро ему определят меру пресечения.

В конце февраля Благовещенский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело против начальника центра трудовой адаптации ФКУ ИК-8 УФСИН региона. Его заподозрили в получении взятки по п. п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство должностным лицом денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя в крупном размере).

По данным следствия, в марте 2024 года подозреваемый на рабочем месте потребовал от подчиненного, зависящего от него по службе, ежемесячно до конца года передавать по 20 тыс. рублей — всего 200 тыс. — за избежание дисциплинарных мер и увольнения. В марте и апреле подчиненный перечислил начальнику 40 тыс. рублей под давлением.

Основанием для дела стали материалы оперативной работы отдела собственной безопасности УФСИН по Амурской области.