Вашингтон, 2 апреля, 2025, 06:18 — ИА Регнум. Член палаты представителей США от демократов Майки Шеррилл разработала и подготовила законопроект, который в случае принятия обяжет миллиардера и главу департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска, а также его сотрудников сдать тест на наркотики. Об этом 1 апреля сообщает портал Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Шерилл призвала установить стандарт для специальных сотрудников правительства, к которым она относит Маска и его сотрудников из DOGE. Законопроект назван «рискованным», он предлагает Маску и его команде в DOGE пройти стандартные тесты на содержание наркотических веществ в организме перед началом работы. Если результаты окажутся положительными, то всех сотрудников предлагается отстранить от федеральной службы по меньшей мере на год.

«Законопроект Шеррилл с высокой вероятностью не станет законом в ближайшее время, так как республиканцы контролируют и обе палаты конгресса, и Белый дом», — отмечает портал.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Сет Абрамсон, биограф американского миллиардера Илона Маска, предположил, что бизнесмен постепенно сходит с ума и есть основания полагать, что он серьёзно болен.

Абрамсон утверждает, что психическое состояние якобы ставит под угрозу американское общество, так как бизнесмен влияет на экономику и политику посредством своей близости к избранному президенту США Дональду Трампу.

В декабре 2024 года юристы SpaceX порекомендовали руководящему составу не предоставлять доступ основателю компании Илону Маску к секретной информации из-за его истории с употреблением наркотических веществ.

Рекомендация юристов связана с тем, что для допуска к такому роду информации предпринимателю пришлось бы отвечать на вопросы правительства о его контактах с иностранными гражданами и об употреблении наркотиков, пояснили журналисты.

Ранее издание опубликовало статью, в которой сообщило, что предприниматель продолжает употреблять различные виды наркотиков.