Москва, 2 апреля, 2025, 05:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала 2025 года потеряли свыше 138 тысяч человек. Об этом пишет «РИА Новости», ссылаясь на свой подсчет на основе открытых данных Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

Так, по данным оборонного министерства, киевский режим потерял 138 тысяч 545 военных за три месяца.

По данным Минобороны РФ от 1 апреля, украинские войска только в приграничных районах Курской области с августа 2024 года потеряли более 71 420 военных, 403 танка, 329 боевых машин пехоты.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что число убитых и раненых украинских военных только за предыдущий год составило 590 тыс. Всего с начала спецоперации ВСУ потеряли 1 млн человек, подчеркнул он.

Бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTubе-канала Deep Dive отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский так и не понял, что рискует понести более значительные потери, надеясь на помощь Европы и игнорируя мирные инициативы. По его словам, европейские лидеры не заинтересованы в заключении мира и продолжают подталкивать главу киевского режима к военным действиям.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого Зеленский заговорил о новом снижении призывного возраста, отметил глава российского государства.