Харьков, Украина, 2 апреля, 2025, 05:41 — ИА Регнум. Как минимум 15 взрывов прогремело ночью на фоне воздушной тревоги в Харькове на Украине. Об этом 2 апреля сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Как утверждает Синегубов, в городе работает система противовоздушной обороны. Глава региона призвал жителей оставаться в укрытиях до отмены режима воздушной тревоги. Кроме того, Синегубов сообщил о пожаре после атаки беспилотников.

Информация о пострадавших не поступала.

В Минобороны России пока не сообщали о нанесении ударов по целям в Харькове. В ведомстве неоднократно подчеркивали, что российские войска наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Херсоне 28 марта нанесен удар по железнодорожному вокзалу и близлежащей инфраструктуре. В результате повреждения получил поезд сообщением Херсон ― Львов. При этом состав, по которому пришелся удар, использовался для логистического обеспечения Вооружённых сил Украины в регионе.

В эту же ночь 28 марта взрывы прогремели в Одессе, информация о возможных поврежденных в результате взрывов объектах не уточнялась.

Российские войска 27 марта нанесли удары по производственным зданиям оружейного предприятия на Украине, складам реактивных снарядов и боеприпасов, а также цехам изготовления ударных беспилотников и базе снабжения ВСУ.

Кроме того, ВС России поразили бойцов и технику украинских формирований, а также иностранных наёмников в 157 районах. Российские силы противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29, две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США. За сутки были ликвидированы 137 беспилотников ВСУ самолётного типа.