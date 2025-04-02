Вашингтон, 2 апреля, 2025, 05:08 — ИА Регнум. Американский кинорежиссер Оливер Стоун на слушаниях в конгрессе США призвал заново начать расследование убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом 1 апреля сообщает телеканал ABC.

Gage Skidmore Оливер Стоун

«Я прошу вас добросовестно, вне всяких политических соображений, провести повторное расследование этого убийства президента Кеннеди с места преступления до зала суда», — заявил Стоун во время слушаний в комитете по надзору палаты представителей о публикации новых документов по делу Кеннеди.

Стоун подчеркнул, что самое важное в расследовании — определить роль ЦРУ, чьи «грязные следы», по мнению режиссёра, есть в этом деле повсюду.

Режиссёр Оливер Стоун в 1991 году снял фильм «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», который получил несколько кинопремий, включая два «Оскара» и «Золотой глобус». В связи с успехом фильма в 1992 году конгресс принял закон, согласно которому власти обязаны рассекретить все документы по делу Кеннеди еще к 2017 году.

Джон Фицджеральд Кеннеди застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, на момент убийства он находился на посту президента США менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальда застрелили через два дня после задержания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что национальный архив США 18 марта, опубликовал рассекреченные документы об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди и активиста за права чернокожих Мартина Лютера Кинга.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что к публикации подготовят около 80 тысяч страниц, при этом текст не будут редактировать.

Ранее глава Белого дома подписал исполнительный указ, предписывающий рассекретить все документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди и его брата сенатора Роберта Кеннеди, а также активиста за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга.