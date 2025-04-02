Бангкок, 2 апреля, 2025, 05:06 — ИА Регнум. Число погибших при землетрясении в Бангкоке достигло 22, пропало без вести 72 человека. Об этом сообщил тайский телеканал Thai PBS.

Seksan Rochanametakul/Global Look Press Последствия землетрясения в Бангкоке. Март 2025 года

Отмечается, что на севере Бангкока спасательные службы продолжают разбор завалов и поисково-спасательную операцию на месте рухнувшего этажного здания Управления генерального аудитора. Спасателям удалось найти 15 тел погибших за последние четыре дня.

28 марта на территории Мьянмы произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по различным данным, составила от 7,7 до 7,9. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от второго по величине города Мьянмы — Мандалая. За первым землетрясением последовало второе магнитудой 6,4.

По данным на 1 апреля, количество погибших превысило 2,7 тыс. человек, 4,5 тыс. получили травмы различной степени тяжести. 441 человек числится пропавшим без вести.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники МЧС России отработали 18 точек на месте разрушений в Мандалае. Спасатели также планируют провести спасательные работы после землетрясения за пределами города. Кроме того, 1 апреля аэромобильный госпиталь МЧС России начал прием первых пострадавших в Мандалае. В нём более 20 врачей оказывают квалифицированную медицинскую помощь нуждающимся.